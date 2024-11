Die Präsidentenwahl in Rumänien wird erst in einer Stichwahl entschieden. Nach Auszählung von 99,95 Prozent aller Stimmen liegt der unabhängige Kandidat Calin Georgescu mit 22,94 Prozent der Stimmen auf dem ersten Platz.

In die Stichwahl am 8. Dezember ziehen die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen ein. Aller Voraussicht nach ist das neben Georgescu die konservative Oppositionsführerin Elena Lasconi mit 19,17 Prozent. Die Chefin der oppositionellen Mitte-Rechts-Partei (USR) holte den bisherigen Premierminister Marcel Ciolacu von den Sozialdemokraten (PSD) am Vormittag ein und hat nun fast 1.500 Stimmen Vorsprung. Sie hatte vor allem in Großstädten ihre Anhängerschaft. Ciolacu fiel auf 19,15 Prozent auf den dritten Platz zurück. Nachwahlbefragungen hatten ihn zunächst als deutlichen Wahlsieger gesehen.



Der rechte Trump-Anhänger George Simion, der vor der Wahl zu den aussichtsreichsten Kandidaten zählte, erhielt nur 13,87 Prozent der Stimmen.