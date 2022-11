Das sei "keine Einmischung in innere Angelegenheiten", sagte der Kanzler. Menschenrechte seien "universell", was von allen Mitglieder der Vereinten Nationen anerkannt werde. Er habe in seinen Gesprächen an Wahrung und Umsetzung der Menschenrechte erinnert, ausdrücklich wegen der Region Xinjiang an, wo laut UNO muslimische Minderheiten verfolgt werden. Chinas Regierungschef hatte zuvor auf kulturelle Unterschiede und unterschiedliche Auffassungen verwiesen, die sich nicht vermeiden ließen.