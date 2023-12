Klimakonferenz COP28 Scholz ruft Klimaclub ins Leben

Macron sicherte zu, in Frankreich werde das letzte Kohlekraftwerk bis 2027 stillgelegt. Zwischen 2040 und 2045 solle dann in Frankreich der Abschied vom Öl folgen und bis 2050 auch vom Gas. Frankreich hatte erst im letzten Winter ein abgeschaltetes Kohlekraftwerk wegen einer Energiekrise wieder in Betrieb genommen .

Die 28. UN-Klimakonferenz hatte am Donnerstag in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten begonnen. Für Samstag ist eine Rede des Bundeskanzlers bei einem Gipfel von Staats- und Regierungschefs geplant. UN-Generalsekretär António Guterres forderte am Freitag ein entschlosseneres Handeln gegen die Klimakrise. Das Pariser 1,5-Grad-Ziel sei nur erreichbar, wenn die Welt aufhöre, fossile Energieträger zu verbrennen, betonte Guterres. Es brauche einen Ausstieg mit einem klaren Zeitrahmen.