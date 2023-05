Entscheidung Stichwahl um Präsidentenamt in der Türkei

In der Türkei hat am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Letzte Umfragen sahen Amtsinhaber Erdogan vor seinem fünf Jahre älteren Konkurrenten Kilicdaroglu. Ein erstes vorläufiges Ergebnis könnte es noch am Abend geben.