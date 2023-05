Ukraine-News Erdogan: Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide verlängert

Der Europarat will ein Schadensregister einrichten, um die von Russland verursachten Kriegsschäden in der Ukraine zu dokumentieren. Dem Register könnten dann alle Mitgliedsländer, aber auch Beobachter und andere Staaten beitreten. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte bei einem Gipfeltreffen des Europarats in Islands Hauptstadt Reykjavik, Russland müsse für die angerichteten Schäden zur Rechenschaft gezogen werden. Der SPD-Politiker appellierte an die mehr als 30 Staats- und Regierungschefs, sich an der Erstellung des Registers konsequent zu beteiligen.