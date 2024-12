Bildrechte: IMAGO/MDR/ARD-Hauptstadtstudio/Reiner Freese

Wird Syrien zum Wahlkampfthema?

14. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Fast eine Woche ist es her, dass sich in Syrien plötzlich die Welt drehte. Das Assad-Regime wurde entmachtet. Seitdem hoffen viele Syrer auf Frieden. Doch diejenigen, die ihn erstmal errungen haben sind wenig vertrauenswürdig. Kann man in das Land schon zurückkehren oder droht am Ende eine weitere Fluchtbewegung? Das Thema ereilt die Wahlkämpfer in Berlin.