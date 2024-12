Laut Ausländerzentralregister lebten am 31. Dezember 2022 rund 27.200 Syrerinnen und Syrer in Sachsen-Anhalt, am 31. Dezember2023 waren es rund 28.800. Diese Zahlen unterscheiden sich von den oben genannten Zahlen des Statistischen Bundesamts, die auf dem Zensus 2022 basieren. Die Zahlen des Statistischen Bundesamts sind genauer, da die Angaben aus den Melderegistern im Rahmen des Zensus überprüft wurden. So wurden beispielsweise jene Ausländerinnen und Ausländer herausgerechnet, die an mehreren Orten gemeldet sind oder längst wieder im Ausland leben. Außerdem sind die Angaben des Statistischen Bundesamts regional aufgeschlüsselt, sodass sich die syrische Bevölkerung konkreten Gemeinden zuordnen lässt.



Aus den Zahlen des Ausländerzentralregisters lässt sich aber ablesen, dass die syrische Gemeinde seit Ende 2022 aller Wahrscheinlichkeit gewachsen ist, mittlerweile also mehr als 24.000 Syrerinnen und Syrer in Sachsen-Anhalt leben.