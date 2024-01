Bei den Präsidentschaftswahlen in Taiwan hat Lai Ching-te von der bislang regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) gewonnen. Wie die Wahlkommission am Samstag nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen mitteilte, kam Lai auf 40,2 Prozent der Stimmen.

Der 64-Jährige Präsidentschaftskandidat erklärte sich anschließend in der Hauptstadt Taipeh zum Wahlsieger. "Ich möchte den Menschen in Taiwan dafür danken, dass sie ein neues Kapitel in unserer Demokratie schreiben".



Die Gegenkandidaten hatten zuvor ihre Niederlage eingeräumt – darunter auch sein wichtigster Widersacher, der von der chinafreundlichen Kuomintang (KMT) aufgestellte Hou Yu-ih. Dieser erhielt 33,4 Prozent. Lai Ching-te, der auch William Lai genannt wird, ist Befürworter der Unabhängigkeit Taiwans von China.