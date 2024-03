Ukraine-News Russischer Marschflugkörper angeblich im polnischen Luftraum

14:10 Uhr | Polen bestellt russischen Botschafter ein

Wegen der möglichen Verletzung polnischen Luftraums durch einen russischen Marschflugkörper hat das Außenministerium in Warschau den russischen Botschafter einbestellt. Vize-Außenminister Andrzej Szejna sagte, von den Einlassungen des Botschafters hänge das weitere Vorgehen ab. Das polnische Militär hatte schon Ende Dezember die Verletzung seines Luftraums durch eine russische Rakete festgestellt. Zudem war im November 2022 in einem Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine eine mutmaßlich aber ukrainische Flugabwehr-Rakete eingeschlagen, wobei zwei Zivilisten starben.

14:00 Uhr | Schulze kritisiert Angriff auf Stromversorgung

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze hat russische Angriffe auf die Strominfrastruktur der Ukraine verurteilt. Zugleich sicherte die SPD-Politikerin weitere deutsche Hilfe beim Schutz der Anlagen und beim Wiederaufbau zu.

13:44 Uhr | Ukraine stoppt ihre Strom-Exporte

Wegen der russischen Luftangriffen auf die Energie-Infrastruktur hat die Ukraine ihre Stromeinfuhren massiv erhöht. Zugleich seien Stromausfuhren gestoppt worden, teilte das Energieministerium mit. Der größte private ukrainische Stromerzeuger DTEK verlor bei den Angriffen am Freitag nach Angaben des Versorgers Yasno etwa 50 Prozent seiner Produktionskapazität. Die Angriffe hätten Anlagen zur Stromerzeugung und -verteilung getroffen, auch Wärme- und Wasserkraftwerke. Auch am Sonntag hatte Russland die Energieinfrastruktur in drei ukrainischen Regionen angegriffen.

09:50 Uhr | Ukraine meldet Treffer auf der Krim

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben in der Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Krim-Halbinsel unter anderem zwei große russische Landungsschiffe getroffen – die Landungsschiffe "Jamal" und "Asow" sowie ein Kommunikationszentrum und weitere Infrastrukturen der Schwarzmeer-Flotte, hieß es am Sonntag. Am Samstagabend hatte die russische Armee den Abschuss von mindestens zehn ukrainischen Raketen gemeldet, die in Richtung der Krim geflogen gewesen seien. Durch Trümmer dieser Raketen seien ein Kind und eine Frau verletzt worden.

08.07 Uhr | Massive Angriffe in der Nacht

Die Ukraine ist nach Angaben ihres Militärs in der vergangenen Nacht von Russland mit insgesamt 57 Raketen und Drohnen angegriffen worden, wobei 18 von 29 Raketen sowie 25 von 28 Drohnen abgeschossen worden seien.