Drei über Nordamerika abgeschossene Flugobjekte sind nach Angaben von US-Präsident Joe Biden wohl keine chinesischen Spionagegeräte gewesen. Biden sagte am Abend in einer Fernsehansprache, im Moment deute nichts darauf hin, dass sie mit Chinas Spionageballonprogramm in Verbindung standen. Es spreche auch nichts dafür, dass sie zu Spionagezwecken im Auftrag eines anderen Landes unterwegs gewesen seien.