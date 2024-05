20:32 Uhr | USA werfen Russland Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine vor

Die USA werfen Russland den Einsatz von Chemiewaffen im Krieg gegen die Ukraine vor. Das US-Außenministeriums erklärte, die russische Armee habe den Kampfstoff Chlorpikrin eingesetzt. Dies sei kein Einzelfall. Die russische Armee wolle damit vermutlich die ukrainischen Streitkräfte aus befestigten Positionen drängen. Eine Stellungnahme Russlands lag zunächst nicht vor. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) listet Chlorpikrin als verbotenen Stoff. Deutschland setzte das Gas im Ersten Weltkrieg ein.

19:43 Uhr | USA beschließen weitere Strafmaßnahmen gegen Unterstützer Russlands

Die USA haben ein neues Sanktionspaket gegen Unterstützer des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verhängt. Das teilte das US-Finanzministium am Mittwoch in Washington mit. Demnach richten sich die neuen Sanktionen gegen rund 300 Personen und Unternehmen. Betroffen sind Firmen aus Russland, China und anderen Staaten, denen vorgeworfen wird, Moskau bei der Beschaffung von Waffen und Rüstungsgütern für den Ukraine-Krieg zu helfen.

Die Sanktionen, an denen auch das US-Außenministerium beteiligt ist, beinhalten unter anderem das Einfrieren der Vermögenswerte der betroffenen Unternehmen oder Personen, die sich in den USA aufhalten - sowie ein Verbot für US-Einrichtungen oder -Bürger, Geschäfte mit den unter die Sanktionen fallenden Personen oder Unternehmen zu tätigen. Den betroffenen Personen wird zudem die Einreise in die USA untersagt.

17:40 Uhr | Baerbock: Europa muss Sicherheitsunion werden

Anlässlich des 20. Jahrestags der EU-Osterweiterung hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) eine sicherheitspolitische Reform des Staatenbunds gefordert. "Europa muss zur Sicherheitsunion werden", sagte Baerbock am Mittwoch bei einem Treffen mit ihrem polnischen Kollegen Radoslaw Sikorski in der polnischen Grenzstadt Slubice. "Wir können uns keine Grauzonen in Europa mehr leisten", argumentierte die Ministerin mit Verweis auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Europäische Union müsse so reformiert werden, "dass sie sicherheitspolitisch stärker wird, dass sie wirklich mit einer Stimme spricht", forderte Baerbock. Zugleich müssten "diejenigen Länder, die auch Teil dieser Freiheits- und Friedensunion werden wollen", in die EU aufgenommen werden.

Baerbock und Sikorski trafen sich zunächst in Slubice, auf der polnischen Seite der Oder. Für den Nachmittag war auf der anderen Seite des Flusses ein Treffen mit Studierenden an der Europa-Universität in der deutschen Nachbarstadt Frankfurt (Oder) geplant.

15:37 Uhr | Polnischer Außenminister fordert Deutschland indirekt zu Taurus-Lieferungen an die Ukraine auf

Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski hat Deutschland bei einem Treffen mit seiner Amtskollegin Annalena Baerbock indirekt zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine ermuntert. Er werde nicht in die internen Angelegenheiten eines befreundeten Landes eingreifen, sagte Sikorski am Mittwoch bei einer Pressekonferenz anlässlich des 20. Jahrestags des EU-Beitritts Polens. Die amerikanische Entscheidung könne aber für andere auch eine Inspiration sein.

Sikorski hatte zuvor bereits für eine Lieferung Deutschlands geworben. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ließ offen, ob es zu der Lieferung von deutscher Seite kommen wird. Dazu gebe es eine intensiv Debatte. "Wie das in Demokratien so ist, muss man gemeinsam entscheiden", so Baerbock. Bildrechte: picture alliance/dpa | Patrick Pleul

15:09 Uhr | SPD-Chef Klingbeil: Müssen Ukraine vielleicht noch zehn Jahre helfen

Der Vorsitzende der SPD, Lars Klingbeil, rechnet nicht mit einem baldigen Ende des Ukraine-Kriegs. "Wir müssen vielleicht noch zehn Jahre Geld und Waffen mobilisieren, um der Ukraine zu helfen", sagte Klingbeil dem Portal t-online. Dafür brauche es das Mandat der Bevölkerung. Deutschlands Sicherheit werde auch in der Ukraine verteidigt.

Die Debatte über diplomatische Initiativen ist Klingbeil zufolge trotzdem richtig: "Wir können nicht zulassen, dass der Friedensbegriff nur von den Wagenknechten und den Rechtsradikalen von der AfD besetzt wird." Beide Parteien meinten mit Frieden eine "Kapitulation" vor dem russischen Staatschef Wladimir Putin - "und das ist falsch."

14:54 Uhr | Polen will Zusammenarbeit der EU mit den USA und der Ukraine stärken

Der polnische Staatschef Andrzej Duda will in seiner EU-Ratspräsidentschaft im kommenden Jahr die europäischen Beziehungen zu den USA und der Ukraine verbessern. Das sagte Duda am Mittwoch in Warschau in einer Rede zum 20. Jahrestag des polnischen Beitritts zur Europäischen Union. "Wir sollten in Polen, um die wichtigsten Elemente der Entwicklung Europas für die Zukunft zu unterstreichen, zwei europäische Gipfel ausrichten", regte er an. Ein Gipfeltreffen solle zwischen der EU und den USA stattfinden. Das zweite Treffen der EU mit der Ukraine solle sich dem Wiederaufbau des von Russland angegriffenen Landes widmen.

Die Aufnahme der Ukraine, der Republik Moldau und der Länder des westlichen Balkans in die EU sei eine Priorität für den polnischen EU-Vorsitz in der ersten Hälfte nächsten Jahres, sagte Duda.

14:36 Uhr | Russland meldet Luftangriff auf Kommandozentrale in Odessa

Das russische Verteidigungsminsterium meldet einen Angriff auf die Zentrale des Kommandos Süd der ukrainischen Armee in Odessa. Dabei seien die Luftwaffe, Raketen und Artillerie zum Einsatz gekommen. Weitere Details werden nicht bekanntgegeben.

Der ukrainischen Staatsanwaltschaft zufolge sind bei Angriffen in der Nacht Wohngebäude und zivile Infrastruktur beschädigt worden. Das Kommando Süd teilte mit, dass neben Wohn- auch Verwaltungsgebäude sowie medizinische Einrichtungen und Schulen getroffen worden seien.

12:43 Uhr | Zwei Tote bei russischem Angriff in Region Charkiw

Bei einem russischen Luftangriff mit Lenkbomben in der nordostukrainischen Region Charkiw sind nach Angaben der Behörden mindestens zwei Menschen getötet worden. Sie seien umgekommen, als ein Auto getroffen worden sei, teilte Regionalgouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram mit. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden. Auch ein Privathaus sei getroffen worden.