Denn bereits in ihrer Rede zur Lage der Union vor einem Jahr hatte Kommissionspräsidentin von der Leyen das Vermarktungsverbot von Produkten aus Zwangsarbeit versprochen: "Wir können niemals hinnehmen, dass Menschen durch Drohungen oder Gewalt gezwungen werden, Waren herzustellen, die dann in Geschäften hier in Europa landen. Wir wollen daher auf unseren Märkten Produkte verbieten, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden. Menschenrechte sind nicht käuflich – für kein Geld der Welt."