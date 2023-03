Neue EU-Richtlinie Steht der Online-Kauf auf Rechnung vor dem Aus?

Unter dem Hashtag #klarnaschulden vergleichen junge Leute im sozialen Netzwerk TikTok, was sie dem Online-Bezahldienst Klarna schulden. Buy now, pay later heißt das Problem – kaufe jetzt, zahle später. Junge Leute häufen so einen Schuldenberg an, was die EU stoppen und dafür die Verbraucherkredit-Richtlinie ändern will. Das könnte jedoch den Nebeneffekt haben, dass auch der Online-Kauf auf Rechnung generell betroffen ist.