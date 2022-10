USB-C als Standard EU-Parlament stimmt für einheitliche Ladekabel

Die EU-Kommission will so Elektroschrott verringern. Ihren Angaben zufolge werden jedes Jahr eine halbe Milliarde Ladegeräte in Europa verschickt. Dadurch entstünden jedes Jahr zwischen 11.000 und 13.000 Tonnen Elektroschrott. Verbraucher sollen dank der Neuregelung jährlich bis zu 250 Millionen Euro weniger für unnötige Ladegeräte bezahlen.