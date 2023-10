August

Auch im August können mit Bayern und dem Saarland Bewohner zweier Bundesländer aus einem Feiertag neun freie Tage herausholen. Möglich macht das der Feiertag Mariä Himmelfahrt am Donnerstag, den 15. August.



Noch mehr freie Tage können sich alle, die in Augsburg leben, gönnen, denn das Augsburger Friedensfest am 8. August fällt ebenfalls auf einen Donnerstag. Mit dem Feiertag Mariä Himmelfahrt können sie also mit acht Urlaubstagen 16 Tage Urlaub genießen.

September

Der Weltkindertag am 20. September ist nur in Thüringen ein Feiertag. Mit vier Urlaubstagen vom 16. bis 19. September können Thüringerinnen und Thüringer auf neun freie Tage am Stück kommen.

Oktober

Am Donnerstag, den 3. Oktober, kommen am Tag der Deutschen Einheit dann wieder alle Deutschen in den Genuss eines gesetzlichen Feiertags. Um hier ein Maximum an freien Tagen rauszuholen, einfach vom 30. September bis zum 2. Oktober sowie den 4. Oktober Urlaub einreichen und neun freie Tage herausholen.



Zum Reformationstag am 31. Oktober haben zwar nicht alle frei, aber immerhin neun Bundesländer. Dazu zählen Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Wer dort wohnt oder arbeitet, kann mit nur vier Urlaubstagen erneut neun freie Tage herausholen. Hierzu zwischen dem 28. und 31. Oktober Urlaub nehmen.

November

Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland haben am 1. November mit Allerheiligen einen Tag frei. Der Feiertag fällt 2024 auf einen Freitag. So kann man aus einem gleich neun freie Tage machen und muss nur vier Tage Urlaub nehmen.



Nur Sachsen hat mit dem Buß- und Bettag am 20. November noch einen weiteren Feiertag im November. Da dieser auf einen Mittwoch fällt, kann man sich mit vier Urlaubstagen am 18. und am 19. November, sowie am 21. und 22. November insgesamt neun freie Tage sichern.

Weihnachten und Neujahr

Der beste Urlaubsdeal bietet sich am Ende des Jahres an, mit den Weihnachtfeiertagen und Neujahr. Hier kann man mit nur sieben Urlaubstagen 16 freie Tage genießen. Einfach den 23., 24. und 27. Dezember, sowie den 30. und 31. Dezember und den 2. und 3. Januar freinehmen.