Puppen gibt es in ganz unterschiedlichen Ausführungen. Für die ganz kleinen Kinder werden oftmals Stoffpuppen empfohlen. Ökotest hat zehn von ihnen getestet. Insgesamt schneiden diese im Durchschnitt deutlich besser ab als Puppen, die Plastikteile beinhalten. Acht von zehn Puppen bekamen die Noten "sehr gut" oder "gut". Vor allem die "Jako-O Babypuppe Krümel mit Schnuller", die "Sigikid Spielpuppe Quendi" und die "Sterntaler Anziehpuppe Gesa" empfiehlt Ökotest seinen Lesern.

Die Note "ungenügend" bekommt die Puppe "Keless Puppe Lili", da sie einen erheblichen Sicherheitsmangel aufzeigt: Die Label an Kleid und Shirt lösen sich ab und der Stoff reißt - das bedeutet, dass Kleinteile verschluckt werden könnten.

So wurde getestet 20 Puppen aus dem aktuellen Sortiment wurden gestestet: Praxistest: Ein dafür beauftragtes Speziallabor untersuchte, ob ihre mechanischen und physikalischen Eigenschaften sowie ihre Entflammbarkeit die Vorgaben der Spielzeugnorm EN 71 erfüllen. Außerdem wurde überprüft, ob die Warnhinweise korrekt angegeben wurden. Schadstofftest: Spezialisierte Labore analysierten repräsentative Mischproben der textilen Hauptbestandteile der Modelle. Außerdem wurden alle Puppen darauf geprüft, ob sich durch Speichel oder Schweiß Farben lösen. Die Puppen mit festem Plastik wurden zusätzlich auf Weichmacher getestet. Auch das Verpackungsmaterial wurde durch ein Labor untersucht.

Die Puppen hingegen, die harte Kunststoffteile enthalten, schneiden durchgehend bedenklich ab. Alle zehn getesteten Modelle erhalten ein "befriedigend" oder schlechtere Bewertungen. In jeder der Puppen wurden Schadstoffe im Plastik nachgewiesen. Die Testergebnisse der Praxisprüfung können sich jedoch bei allen außer einer Puppe sehen lassen.

Ökotest bewertet die "Baby Born Kindergarten Little Sister" als beste der zehn Puppen aus ihrem Test. Sie erhielt ein "befriedigend".

Ein "ungenügend" hingegen erhielt die "Baby Sweetheart zum Baden", da sie verschluckbare Kleinteile enthält, die sich von der Puppe lösen. Auch die "My first Barbie Malibu" erhielt ein "ungenügend", da sie Antomon und Naphtalin enthält - erstes ist eine chemische Verbindung, die bei der Einnahme zu Erbrechen, Durchfällen und Krämpfen führen kann. Naphtalin ist eine chemische Verbindung, an der sich Kinder bei Einnahme vergiften können.