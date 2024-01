Welche Vorbereitungen braucht es für eine Winterfahrt?

Auch die Scheibenwaschanlage sollte häufiger nachgefüllt werden als sonst. Hier nicht am falschen Ende sparen, den Frostschutz am besten unverdünnt verwenden. Weiterhin an Bord sein sollten neben dem Eiskratzer auch (Kehr)Schaufel und Besen und ein paar dicke strapazierfähige Handschuhe. Das Freischaufeln, Abfegen oder Anschieben sind nach zwei Staustunden im dicken Schneetreiben häufige Aufgaben, dafür sind die Wildledernen nicht gemacht.