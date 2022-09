Energiekosten Wie Sie beim Duschen und Heizen Geld sparen

Ob Duschen gegenüber einem Vollbad viel Wasser und Energie spart, hängt von den Duschvorlieben ab. Dabei ist völlig klar: längere Duschdauer und heißere Temperatur gehen richtig ins Geld. Daneben spielt auch der Brausekopf eine Rolle. Durch normale Brausen fließen jede Minute 10-15 Liter Wasser, bei Sparköpfen sind es nur sechs bis neun Liter in der Minute. Doch Achtung, eine sparsame Brause allein reicht nicht für den durchschlagenden Sparerfolg zur Kostensenkung. Während im Schnitt 10 Minuten geduscht werden, wird man in nur 5 Minuten genauso sauber und frisch – spart aber etwa die Hälfte der Jahreskosten! Auch die heiße Dusche muss nicht immer sein, jedes Grad weniger spart auf Dauer bares Geld.

Beim Heizen hat jeder nur bedingt Einflussmöglichkeiten. Der Bedarf wird nämlich festgelegt durch die Größe einer Wohnung , die Dämmung des Gebäudes und die Einstellungen an der Heizung .

Vielleicht werden jetzt ja endlich mal Rohre im Keller gedämmt oder die Zirkulationspumpen für Warmwasser zeitlich begrenzt. Mit ein bisschen Einarbeitung in die Betriebsanweisung kann man auch Absenkzeiten der Heizung oder Vorlauftemperaturen optimieren. Direkten Einfluss haben wir aber selbst in der Wohnung nur durch eine Absenkung der Raumtemperatur.

Einstellungen an der Heizung, wie kürzere Absenkzeiten, können Kosten senken. Bildrechte: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Auch weiterhin sollte in den Aufenthaltsräumen eine Temperatur von 19-21°C eingestellt werden. Meist ist das die Stellung "3" auf Thermostaten. Werden Zimmer wenig genutzt, bei Abwesenheit oder in Schlafräumen sind auch 16-18°C noch sinnvoll, meist entsprechend Einstellung "2".

Mehr sollte die Temperatur möglichst nicht reduziert werden. Einerseits dauert nämlich das Aufheizen danach wesentlich länger und kostet unter Umständen mehr Energie, als man zuvor eingespart hat. Auch das Ausstellen einzelner Heizkörper ist nicht ratsam, in Küchen oder Bädern etwa. Denn sonst drohen leicht Schimmelschäden. Alle Räume sollten immer mit dem dort befindlichen Heizkörper ausreichend temperiert bleiben.