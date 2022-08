Wenn Sie 100 Euro im Monat anlegen, dann haben Sie einen guten Tausender oder 1.200 Euro im Jahr. Die Börse hat über die vergangenen Jahrzehnte zwischen fünf und sieben Prozent rentiert. Wenn es sieben Prozent sind, verdoppelt sich das aller zehn Jahre. Es kommt darauf an, wann genau Sie anfangen, wieviel Sie reinstecken. Was am Anfang fließt, ist wertvoller wegen des Zinseszins-Effekts, als das, was später kommt.



Ein richtiges Vermögen ist mit 100 Euro mit mittleren Alter nicht zu erzielen. Aber es ist die Teilhabe vielleicht an ein paar Sachen, dass man das Wochenende mit den Freunden mitfahren kann, dass man mit Essen gehen kann oder in Konzerte. Solche Dinge kann man aus so einem Vermögen ganz bestimmt bezahlen.