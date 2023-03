Haus, Auto oder Job – nicht jeder Kredit ist sinnvoll. Bildrechte: Colourbox.de

Vielleicht können Sie die alte Küche doch mitnehmen, läuft das Auto noch vier weitere Jahre ganz manierlich. Das ist in den meisten Fällen die preiswerteste Lösung. Zumal Sie ja in der Zwischenzeit ansparen können. Und anschließend vielleicht dann nur noch 10.000 Euro Kredit für Küche oder Auto brauchen. Auf guten Tagesgeldkonten gibt es inzwischen in den ersten Monaten deutlich über zwei Prozent, langfristig wenigstens knapp unter zwei Prozent.