Dr. Jörn Schwede: In den Anfangsstadien der Arthrose können solche sogenannten topischen Medikamente durch Schmerzreduktion und Verbesserung der Beweglichkeit durchaus hilfreich sein. An dieser Stelle möchte ich aber darauf aufmerksam machen, dass Reste solcher Salben keinesfalls ins Abwasser gelangen dürfen, z.B. durch Abspülen. Diclofenac, das ein häufiger Inhaltsstoff solcher Salben ist, steht im Verdacht, Nierenschäden bei Fischen hervorzurufen.

Dr. Jörn Schwede: Spritzen in das Gelenk können auch hilfreich sein. Durch den Knorpelabbau bei der Arthrose entsteht im Gelenk vermehrte Reibung. Da durch den Abbau des Knorpels aber weniger "Gelenkschmiere" zur Verfügung steht, versucht der Körper den gleichen Effekt durch Vermehrung der Gelenkflüssigkeit zu erreichen. Dazu muss sich die Gelenkinnenhaut, die Synovia, vergrößern und vermehren. Das Plus an Flüssigkeit und Gelenkinnenhaut führt nun aber wieder zu vermehrtem Druck, was einerseits das Gelenk weiter schädigt und auch Schmerzen und Bewegungseinschränkung verursacht. Cortisonhaltige Präparate wirken gegen diese Vermehrung der Gelenkinnenhaut und damit gegen die Bildung vermehrter Flüssigkeit. Hyaluronsäure ist ein Ersatz für die im Zuge der Arthrose verringerte "Gelenkschmiere".