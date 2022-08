Kathrin Hartmann: Ich finde, dass es politisch so organisiert sein muss, dass gesunde, umwelt- und klimafreundliche Lebensmittel zu verwenden keine Frage des Geldbeutels mehr sein darf. Es sollte selbstverständlich sein.

Ich würde mir wünschen, dass alle umweltschädlichen Subventionen abgeschafft würden. Das Bündnis gegen Tierfabriken hat herausgefunden, dass 13,2 Milliarden Euro Subventionen jährlich in die Fleischproduktion gehen. Diese Subventionen kann man anderswo sehr viel besser einsetzen. Das wünschen sich viele. Leider ist der Einfluss der Landwirtschaftslobby sehr groß.

Die Umstellung auf bio müsste den Bauern leichter gemacht werden. Großmastbetriebe sind oft verschuldet – für sie und alle anderen müsste es die Möglichkeit geben, zu sagen: "Wir steigen aus der Massenproduktion aus." Die Niederlande wären da ein Beispiel. Sie helfen den Bäuerinnen und Bauern beim Umstieg. Dafür könnte man das ganze Geld, was jetzt in die konventionelle Landwirtschaft fließt, wunderbar verwenden. Ich glaube, es wäre wirklich nicht so schwer, die ganze Landwirtschaft umzubauen.