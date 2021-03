Bildrechte: imago/Jochen Tack

Dabei arbeiten die Vorhöfe, die die Herzkammern mit Blut füllen fehlerhaft. Dadurch gerät die Blutströmung so stark durcheinander, dass sich Blutgerinnsel bilden. Gelangen diese mit dem Blutfluss ins Gehirn, kann es zu einem Schlaganfall kommen. Vorhofflimmern nimmt mit dem Alter stark zu und betrifft rund 15 Prozent der Menschen über 80 Jahre.



Vorhofflimmern wird zunächst medikamentös mit sogenannten Antiarrhythmika behandelt, die den Puls senken, und zusätzlich mit Blutverdünnern, also gerinnungshemmenden Medikamenten. Hilft das nicht, kann zum Beispiel das operative Veröden der elektrischen Störquellen mittels Katheter-Ablation, also per Sonde, eine Therapieoption sein.



Dabei wird ein Kälte-Ballon über einen Katheter zum Herzen vorgeschoben – dorthin, wo die Störimpulse herkommen. Dann wird ein kaltes Gas in den Ballon geleitet, das das Gewebe, aus dem die Störimpulse kommen, zerstört. Vorhof und Kammer ziehen sich wieder in ihrem normalen Rhythmus zusammen.