Tipp: Sollte sie verschenkt werden, dann in Servietten, Pappboxen oder Papiertüten luftig aufbewahren.

Achtung: Nicht mit den Fingern im Auge reiben, es brennt, weil es ja Seife ist. Am besten verwenden Sie Einweghandschuhe beim Kneten, denn das ätherische Öl sollte nicht pur auf der Körperhaut, da es unverdünnt reizen könnte. In der Seife sind die ätherischen Öle abgebunden sehr gut verträglich, wenn man nicht zu viel nimmt.

Die Rohseife am besten in einem Pappkarton aufheben. Die Seifenraspeln können prinzipiell in einer Plastikbox gelagert werden, dafür aber den Deckel nicht fest zumachen, sondern nur leicht auflegen, damit die Seife weiter atmen kann und nicht ranzig wird. Getrocknete Seifenraspeln mit ein wenig Wasser einsprühen und etwas einweichen lassen zum Verarbeiten.