Gut zu wissen Was in Deutschland als Handy-Daumen oder Whatsappitis bezeichnet wird, heißt im englischen Sprachraum auch "Whatsapp-Disease" (dt.: "Whatsapp-Krankheit").

So vor etwa zehn Jahren sagte man noch, die Erkrankungshauptzeit liegt bei 55 bis 65 Jahren. Jetzt ist die Zahl deutlich nach vorne gerutscht auf 45 bis 50 Jahre. Eine Ursache ist, dass schon in jungen Jahren der Daumen stark belastet wird, durch Tippen am Handy oder das Zocken an Spielkonsolen. Dadurch werden Bereiche des Gelenkes schon frühzeitig überbeansprucht. Der Knorpel wird dann immer weiter abgenutzt, der Gelenkspalt verkleinert sich, bis er gar nicht mehr vorhanden ist und die Knochen aneinander reiben. Dadurch entstehen Fehlstellungen und Entzündungen. Neben der familiären Disposition bestimmt auch die Art der Belastung, wann dies auftritt.