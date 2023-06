Ein Riss der Rotatorenmanschette ist einer der häufigsten Gründe für den Besuch einer Schultersprechstunde, besonders bei Älteren. Die Rotatorenmanschette besteht aus vier Muskeln und vier Sehnen, die die Schulter umhüllen und stützen. Sie verbinden den Oberarmknochen mit dem Schulterblatt und sorgen dafür, dass wir den Arm seitlich anheben und ihn drehen können. Bei einer Ruptur (einem Riss) lässt sich eine Operation kaum vermeiden. Mit einem Anker und Spezialfaden wird die abgerissene Sehne so wieder angenäht, dass sie in den Knochen einheilen kann. Das braucht seine Zeit, aber in der Regel kann die schmerzfreie Beweglichkeit wiederhergestellt werden.

Bei einer Arthrose im Schultergelenk ist die schützende Knorpelschicht zwischen den Knochen beschädigt. In der Folge reiben die Knochen aneinander und schleifen sich ab. Eine Arthrose erkennt man gut auf einem Röntgenbild. Ursache ist meist eine starke Beanspruchung des Gelenks, im Beruf oder beim Sport. Die Folgen werden aber oft erst im höheren Alter spürbar. Bei den über 60-Jährigen ist in 20 Prozent der Fälle eine Arthrose die Ursache für die Schulterbeschwerden. Früher galt der Einsatz von Endoprothesen, also künstlichen Schultergelenken, als sehr kompliziert und aufgrund der besonderen Anatomie der Schulter als anfällig für Komplikationen. Doch in den vergangenen Jahren haben sich Implantate und OP-Verfahren deutlich verbessert.