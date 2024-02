Ein Bartöl mache erst ab einer gewissen Länge Sinn, erklärt Sven Heubel. Beim Dreitagebart noch nicht so sehr. Aber wenn der Bart dann länger wird, sorgt das Öl dafür, dass der Bart nicht so borstig wird. Geschmeidigkeit ist hier das Stichwort. Das Barthaar ist von Haus aus nun einmal etwas drahtiger. Wird jedoch das Öl in den Dreitagebart geschmiert, verschwindet es in erster Linie in der Haut, dafür ist es eigentlich nicht gedacht.