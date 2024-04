„Bunte Katze“ mit Spargel-Bärlauchsalat und Caesar Dressing

Das klein geschnittene Schweinefleisch in einer Schüssel mit Worcestersauce, Gulaschgewürz, Zitronenabrieb, Salz, Pfeffer und 3 EL Pflanzenöl vermengen. Abdecken und für 20 Minuten ziehen lassen.

Die Kartoffeln schälen, waschen und in grobe Würfel schneiden. In einem großen Topf Salzwasser zum Kochen bringen und die Kartoffeln darin etwa 20 Minuten weich garen. Das Wasser abgießen und die Kartoffeln einige Minuten ausdampfen lassen, bis sie trocken sind. Anschließend die Kartoffeln durch die Kartoffelpresse oder ein feines Sieb drücken.

In einer Pfanne das restliche Pflanzenöl erhitzen und die Zwiebeln hellbraun anbraten. Nach 2-3 Minuten einen Teelöffel Zucker dazu geben, dadurch karamellisieren die Zwiebeln goldgelb. Die karamellisierten Zwiebeln zu dem Kartoffelstampf geben und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.

Eine Auflaufform oder eine flache Pfanne mit der Butter gut einfetten. Das Kartoffel-Zwiebel-Püree einfüllen und mit einem Löffel glattstreichen. Das marinierte Fleisch darauf verteilen. In den Ofen stellen und für 30-40 Minuten backen.

In der Zwischenzeit den Spargelsalat zubereiten. Dafür die holzigen Enden vom weißen und grünen Spargel abschneiden. Den weißen Spargel schälen und anschließend beide Sorten schräg in 2 cm dicke Scheiben schneiden. In einer Pfanne das Öl erhitzen und den geschnittenen Spargel für 3-5 Minuten anbraten.