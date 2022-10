Damit der Rucksack auch erkennbare Gesichter bekommt, werden kleinere Zuschnittteile auf die Oberfläche aufgebracht, also appliziert (siehe Schnittmuster). In unserem Beispiel können Sie die Einzelteile einfach aufnähen. Dafür empfiehlt sich ein sogenannter Zickzackstich. Probieren Sie am besten vorher an einem Stoffrest, wie weit und wie eng der Stich eingestellt werden musst. Dies ist je nach Nähmaschinentyp unterschiedlich.



Weitere Informationen zum Thema Zickzackstich und weitere Arten, Applikationen auf Stoffen aufzubringen, finden Sie hier.