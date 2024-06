Basteltipps Schöne Dinge aus Pappmaschee und Verpackungen

Am nächsten Tag wird das Gemisch mit einem Pürierstab oder Mixer so lang püriert, bis eine breiige Masse entsteht. Nun wird das Wasser abgegossen und die Masse in einem sauberen Geschirrtuch ausgewrungen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Bindung herzustellen.

Zuerst werden die Luftballons auf die gewünschte Größe aufgeblasen und verknotet. An den Knoten binden wir ein Stück Faden, um die Ballons später zum Trocknen aufzuhängen. Nun reißen wir Butterbrotpapier oder weißes Seidenpapier (z.B. aus Schuhkartons) in Stücke, die etwa 2 cm x 3 cm groß sind und geben sie in eine Schüssel. Als Nächstes werden 1–2 EL Tapetenkleister nach Packungsanweisung in einer Schüssel angerührt.