Egal welches Projekt Sie nähen möchten: An einer Sache kommen Sie nicht vorbei. Das ist die sogenannte "Nahtzugabe". Damit ist der Abstand zwischen der eigentlichen Naht und der Stoffkante des späteren Nähteils gemeint. Wenn Sie also einzelne Stoffteile zuschneiden, sollten Sie immer 0,5 bis 1 cm mehr Stoff an der Kante übriglassen, als Sie abgemessen haben. Das gilt für jede Kante, also rund um das Stoffteil.