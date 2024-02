Nur 22 Prozent der von der Dekra wissenschaftlich beobachteten Autofahrer haben sich 2018 richtig verhalten an der abknickenden Vorfahrtstraße, so die amtliche Bezeichnung. Dabei ist die Regel nicht anders als anderswo. Biege ich ab, blinke ich, fahre ich geradeaus, blinke ich nicht. Bedeutet: Ich zeige an, wo ich hinfahren will. Und der Irrglaube, man muss auch blinken, wenn man die Hauptstraße geradeaus verlässt, hält sich hartnäckig, ist aber falsch.