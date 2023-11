In Thüringen (Erfurt-Rieth) haben wir auch eine Fahrschule gefunden, die nur 40 Euro berechnet. In der Regel liegen die Thüringer Fahrschulen in dem vom ADAC genannten Bereich. Die Sonderfahrten, verglichen mit dem Erlernen von schnellem Laufen, Hüpfen, Springen, (es sind Überland-, Autobahn- und Nachtfahrten) kosten meistens etwas mehr, das ist aber laut ADAC in der Regel kein extremer Unterschied zur Übungsfahrt.