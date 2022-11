2023 müssen 5,5 Millionen Autobesitzer in Deutschland mit höheren Beiträgen durch die neuen Regionalklassen rechnen. Sie sollten Einsparpotentiale prüfen. In Sachsen "ist dies in diesem Jahr den Kfz-Haltern im Erzgebirgskreis, in Meißen, Mittelsachsen, im Vogtlandkreis und in Zwickau empfohlen. Dort ist es zu schlechteren Regionalklasseneinstufungen gekommen, was letztlich eine höhere Versicherungsprämie nach sich ziehen kann", heißt es bei der Verbraucherzentrale Sachsen.

In Thüringen verschlechtern sich die Risikobewertungen in der Kfz-Haftpflichtversicherung für rund 500.000 Autofahrer unter anderem in Erfurt, Weimar, Gera und Jena, prognostiziert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). In Sachsen-Anhalt ergeben sich für "rund 400.000 Autofahrer in sechs Bezirken schlechtere Risikobewertungen in der Kfz-Haftpflichtversicherung – unter anderem in Dessau-Roßlau, Anhalt-Bitterfeld, Börde und im Altmarkkreis Salzwedel", so die Berechnungen des GDV.