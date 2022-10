Kfz-Haftpflicht Was Autofahrer gegen teure Versicherungen tun können

Als Autofahrer müsste man in Stendal wohnen. Denn das Risiko eines Unfalls stuft die Versicherungswirtschaft dort als besonders niedrig ein. Einmal jährlich errechnet sie, wie schadensträchtig bestimmte Regionen sind. Stendal und der Kyffhäuserkreis sind die einzigen Zulassungsbezirke in Mitteldeutschland, die für die Kfz-Haftplicht in der Regionalklasse 1 gelandet sind – den niedrigsten Wert auf der zwölfstufigen Skala.