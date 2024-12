Amtsgerichts München (AZ: 191 C 19029/24)

Christa Christmann bereitet für ihre kleine Firma eine Weihnachtsfeier vor: In einem gehobenen Restaurant bucht sie einen Tisch für 15 Personen und reserviert ein festes Menü für 125 Euro pro Person. Sie tut dies per E-Mail und bekommt auch umgehend eine Bestätigung vom Restaurant. Dort bereitet man sich gründlich das zu kochende Menü vor. Doch am Tag der Feier erscheint niemand, auch eine Absage von Frau Christmann liegt nicht vor. Die bereits vorbereiteten Speisen können nicht genutzt werden. Deshalb verlangt das Restaurant nun 2.800 Euro für gekauftes Essen und den entgangenen Getränkeumsatz.