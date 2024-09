Das Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Danach das Mehl nach und nach zugeben und mit einem Schneebesen zügig unterrühren. Anschließend den Topf vom Herd nehmen, mit einem Küchentuch abgedeckt, auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

Fermentierte Pflaumen in ein Sieb geben, Achtung der Saft wird noch benötigt, Pflaumen klein schneiden. Alle Zutaten bis auf die fermentierten Pflaumen verkneten dann die Pflaumen vorsichtig unterkneten.

Den Teig in einer Schüssel abgedeckt 20 min ruhen lassen.

Den Teig in 650g schwere Stücke teilen, in eine Runde Form bringen, in Weizenmehl wälzen und auf ein bemehltes Tuch zum garen legen. Das Brot bei Raumtemperatur 20 min. garen lassen.