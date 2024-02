Bildrechte: IMAGO / epd

Einstimmige Erklärung Deutsche Bischofskonferenz: AfD für Christen nicht wählbar

23. Februar 2024, 11:51 Uhr

Rechtsextreme Parteien wie die AfD sind nach Auffassung der katholischen Bischöfe Deutschlands für Christen nicht wählbar. Zum Abschluss ihres Frühjahrstreffens in Augsburg veröffentlichte die Deutsche Bischofskonferenz am Donnerstag eine Absage an jede Form völkischen Nationalismus. Dieser sei unvereinbar mit dem christlichen Gottes- und Menschenbild. Insbesondere in der AfD dominiere inzwischen eine "völkisch-nationalistische Gesinnung". Die Erklärung wurde einstimmig verabschiedet.