Die katholischen Bischöfe in Ostdeutschland haben vor einer Wahl der AfD gewarnt. Die Positionen extremer Parteien wie dem III. Weg, der Partei Die Heimat oder auch der AfD könnten nicht akzeptiert werden, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Als einer der sechs Unterzeichner erklärte der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr im Gespräch mit MDR KULTUR: Äußerungen von AfD-Politikern in den Landtagen machten deutlich, dass sie die Demokratie in Frage stellten. Das gebe Anlass zur Sorge, "dass demokratische Strukturen und Prozesse ausgehöhlt werden, wir wir es in Ungarn oder Polen erlebt haben".

Neymeyer: "Weder Rassismus noch Antisemitismus mit christlichen Menschenbild vereinbar"

Im Hinblick auf die anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament und zu den Landtagen 2024 in Sachsen und Thüringen habe man sich entschlossen, klarzustellen, "dass hier Positionen vertreten werden, die nicht mit katholischen Überzeugungen und dem christlichen Glauben zu vereinbaren sind", so Neymeyr. Weder Rassismus noch Antisemitismus passe mit dem christlichen Menschenbild zusammen. Weiter führte Neymeyer aus: "Wir kümmern uns auch um behinderte Menschen und erschrecken, wenn wir da das Wort Inklusions-Ideologie hören." Mit der Erklärung verbunden sei auch die Aufforderung, sich mit dem AfD-Programm zu beschäftigen und "das ganze Spektrum der Partei und ihrer Absichten wahrzunehmen", betonte Neymeyr: "Wir wollen da auch die Augen öffnen."

Wörtlich heißt es in dem Schreiben, das auch dem MDR vorliegt: "Krude Ausweisungsphantasien für Migranten und ihre Unterstützer, die Ablehnung von Schutzangeboten für Geflüchtete, die Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung, der alleinige Fokus auf Leistungsfähigkeit, die Leugnung des menschengemachten Klimawandels und die pauschale Verächtlichmachung von politischen Akteuren und Institutionen sind mit diesen Grundwerten unserer Gesellschaft unvereinbar."

"Wissen, was Kampf für Demokratie heißt"

Die Bischöfe räumen in der Erklärung ein, dass viele Menschen politische Entscheidungen nicht mehr verstünden. Sie seien verunsichert, wütend und hätten Angst vor dem sozialen Abstieg. Aber: "Das darf uns nicht dazu bringen, uns von populistischen Aussagen und scheinbar einfachen Lösungen vereinnahmen zu lassen." So riefen sie mit dem Schreiben unter der Überschrift "Eintreten für die Demokratie" zur "aktiven Teilnahme an den Wahlen" auf. Neymeyr fügte hinzu, zwei der sechs unterzeichnenden Bischöfe hätten "die SED-Diktatur erlitten und die Friedliche Revolution nicht nur miterlebt, sondern mitgestaltet: Sie wissen also, was auch Kampf für Demokratie heißt".

"Klar positionieren" vor heißem Wahlkampf