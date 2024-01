Mehrere Tausend Menschen haben am Montagabend in Leipzig gegen die AfD, die erzkonservative Werteunion und Rechtsextremismus demonstriert. Die Polizei schätzte die Zahl zunächst auf etwa 6.000 bis 7.000, die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke) sprach auf der Onlineplattform X (ehemals Twitter) von 10.000 Menschen.

Auch ein Reporter von MDR SACHSEN berichtete, es gehe wohl in Richtung von etwa 10.000 Teilnehmenden. Viele hätten berichtet, dass sie positiv überrascht seien, dass so viele Menschen dem Aufruf gefolgt sind. Neben vielen jungen Menschen hätten sich auch Familien mit Kindern und Senioren beteiligt.



Zu der Demonstration hatte das Bündnis "Leipzig nimmt Platz" unter dem Titel "Es reicht!" aufgerufen. Die Demonstranten riefen in Sprechchören "Nie wieder Faschismus", auf Plakaten hatten Teilnehmer "noAfD" und "AfD = Nazipartei" geschrieben.