Franziska und Sebastian Rumberg leben auf einem Hof in Dessau. Am Esstisch haben sie schon oft darüber gesprochen, wer im Alltag welche Aufgaben übernimmt. "Gleichberechtigung bedeutet für mich, sich auf Augenhöhe zu begegnen", sagt Franziska Rumberg. "Für mich bedeutet Gleichberechtigung, Balance zu finden", sagt Sebastian Rumberg.

Sie ist Ärztin, er arbeitet selbstständig in der IT-Branche. In den letzten vier Jahren habe die Familie so gut wie alle Familienmodelle durchprobiert, erzählt Sebastian Rumberg: "Also sowohl, dass ich Alleinverdiener war als auch, dass Franzi 60-Stunden-Wochen als Ärztin hatte bis hin zu dem Modell, dass wir beide uns austarieren."