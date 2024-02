Der Equal Pay Day zeigt symbolisch den Tag des Jahres an, bis zu welchem Frauen rein rechnerisch im Verhältnis zu Männern quasi unentgeltlich arbeiten. Daher wird der Tag jährlich angepasst. 2024 markiert der 6. März die Lohnlücke. Der Aktionstag wird durch das Bundesfamilienministerium gefördert und ist eine Initiative des Vereins Business und Professional Women – Germany e.V. (BPW Germany). Nach Angaben der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg rutschte der Equal Pay Day in Deutschland in den letzten zehn Jahren vom 21. März bis zum 6. März vor. Das sei kein großer Sprung. "Insgesamt hat sich in diesem Zeitraum am Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen in Deutschland also nur wenig verändert", urteilt die Landeszentrale. Wie das Statistische Bundesamt verlautbart, habe sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, den Verdienstabstand "bis zum Jahr 2030 auf zehn Prozent zu senken".

Selbst bei vergleichbarer Qualifikation und Arbeitsumfängen verdienen Frauen in Deutschland nach Angaben des Familienministeriums in ähnlichen Arbeitsverhältnissen sechs Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. "Ein klarer Hinweis auf versteckte Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt", so das Familienministerium in einer Meldung vom September 2023. "Die Entgeltlücke" allgemein (auch: Gender Pay Gap) zwischen Frauen und Männern – also ohne die Bereinigung durch die Berücksichtigung von geschlechterspezifischen Faktoren – lag 2023 wie auch 2020 bis 2022 schon wieder bei 18 Prozent. Das bedeutet 4,46 Euro brutto pro Stunde weniger im Portemonnaie, denn der Durchschnittswert bei Männern hierzulande wird mit 25,30 Euro Brutto beziffert, der von Frauen mit 20,84 Euro. In Ostdeutschland (7%) liegen die Löhne jedoch weniger auseinander als in Westdeutschland (19%).