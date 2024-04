Markus Gutfleisch ist Mitglied der HuK, der ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexualität und Kirche. Und er ist einer der Initiatoren eines Aufarbeitungsprozesses. Denn lange Zeit hatte die HuK keine eindeutige Haltung zur Pädosexualität. Ein Teil seiner Vereinsmitglieder habe das Thema Sexualität von Erwachsenen mit Kindern "eben ausschließlich aus Sicht der Erwachsenen gesehen, also aus der Sicht der pädosexuell veranlagten Menschen, die das auch leben wollten. Die Sicht auf Kinderschutz, die hat uns gefehlt, und das war unser grundlegender Fehler“, so Markus Gutfleisch.

Eine große Rolle bei der indifferenten und zum Teil wohlwollenden Haltung der HuK zur Pädosexualität spielte Helmut Kentler, in den 1970er- und 1980er-Jahren einer der führenden Sexualwissenschaftler in Deutschland. Kentler war Mitglied der HuK und trat nicht nur für die Entkriminalisierung von Homosexualität ein. Selbst pädophil, hatte er in von ihm so bezeichneten Experimenten schwer erziehbare Jugendliche in die Obhut pädosexueller Männer vermittelt.