ForuM-Sudie zu sexualisierter Gewalt Mehr Fälle von Missbrauch in der evangelischen Kirche als bisher angenommen

23. Januar 2024, 10:33 Uhr

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche hat es in der evangelischen Kirche in größerem Ausmaß gegeben als bislang angenommen. Ein von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beauftragtes unabhängiges Forscherteam stellte am Donnerstag in Hannover seine ForuM-Studie vor, in der von wesentlich mehr Opfern und Tätern als bisher die Rede ist. Das sei jedoch nur die "Spitze der Spitze des Eisbergs", so Studienleiter Wazlawik. Die Forscher entdeckten auch spezifische Risikofaktoren, die Missbrauch und dessen Vertuschung in der evangelischen Kirche und der Diakonie begünstigten.