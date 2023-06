Jüdische Gedenkwoche beginnt in Görlitz

In Görlitz hat heute die zweite Jüdische Gedenkwoche (Jewish Remembrance Week) begonnen. In der Woche wird mit verschiedenen Veranstaltungen an die Geschichte jüdischer Familien und deren Verfolgung in der NS-Zeit erinnert.

Los ging es heute Nachmittag mit einer Auftaktveranstaltung im Kulturforum Görlitzer Synagoge. Bis Sonntag wird es täglich eine Veranstaltung auf Englisch geben. So geht es etwa am Dienstag in einem Vortrag um die Frage, wohin die Görlitzer Juden nach 1933 emigriert sind und wie es ihnen ergangen ist. Am Donnerstag werden sieben Stolpersteine in Görlitz verlegt, um an im Nationalsozialismus ermordete Juden zu erinnern.