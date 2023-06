Die positive Einstellung zu Deutschland hat Jodi vielleicht auch, weil ihr Großvater Hans die schrecklichen Erlebnisse in seinen Erzählungen einfach ausgeblendet hat. "Wenn er über Deutschland gesprochen hat, sprach er über die guten Zeiten: Er sprach über eine glückliche Kindheit. Er erzählte vom Leben im Schuhgeschäft, über das gute Essen oder wie er sich mit seinem Bruder auf der Berliner Straße um Mädchen geprügelt hat." Jodi lacht. Noch in Amerika ging ihr Opa Hans in Restaurants mit bayrischer oder schlesischer Küche und sprach Deutsch.

Also begann sie selbst zu recherchieren, was ihre Familie in Deutschland erlebt hatte. Nach all dem, was sie erfuhr, habe sie "gemischte Gefühle", für dieses Land empfunden.