In der Katholischen Kirche in Deutschland kann es künftig auch für homosexuelle Paare Segensfeiern geben. Das hat das Reformprojekt Synodaler Weg in Frankfurt am Main nach kontroverser Debatte beschlossen. Die Versammlung beschloss mit einer großen Mehrheit von 93 Prozent ein entsprechendes Papier. Von den Bischöfen stimmten knapp 81 Prozent dafür.