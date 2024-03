Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Jubiläum Wie in Leipzig jüdische Kantoren ausgebildet werden

03. März 2024, 04:00 Uhr

Die Gebete der Menschen zu Gott bringen, in Wort und Gesang, so beschreibt Joseph Malovany die Rolle des Kantors im jüdischen Gottesdienst. Vor rund zehn Jahren war er der Gründungsrektor des Instituts für Traditionelle Jüdische Liturgie (ITJL) in Leipzig. Seitdem werden hier Kantoren für ganz Deutschland ausgebildet. Wichtig sind sie vor allem für kleinere Gemeinden, die keine eigenen Rabbiner haben. Während das liberale Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam auch Kantorinnen ausbildet, werden am ITJL in Leipzig nur orthodoxe Männer aufgenommen. Zur Jubiläumsfeier im Ariowitschhaus reiste auch Malovany, der aus New York stammende "Pavarotti der Synagogalmusik" an.