Große Worte stehen am Anfang des neuen Jahres: "Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe". Die Jahreslosung aus dem ersten Brief von Paulus an die Gemeinde in Korinth erhebt einen hohen Anspruch. Wie können Menschen im Alltag, in Politik und Gesellschaft, aber auch in Kirche und Gemeinde dem nachkommen, so dass aus den großen Worten große Taten folgen?