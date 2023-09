Die Gemeinde entstand vor genau 30 Jahren zunächst aus einem Kreis von vier Familien. Bildrechte: Gemeinde Süd-Ost In diesem Gottesdienst werden Kinder bei einem Anspiel mitwirken, Kinderlieder gesungen und natürlich auch Erntedank-Lieder. Die Predigt hält Clemens Horschig. Es singt der Gemischte Chor der Gemeinde unter Leitung von Uwe Nürnberger. Die Musik am Anfang und am Ende spielt der 12-jährige Peer Ole auf dem Fagott.

Die Gemeinde entstand vor genau 30 Jahren als Tochter der Evangelisch–Freikirchlichen Gemeinde Dresden-Striesen (Bergmannstraße) und einem Kreis von vier Familien. Das Gemeindeleben findet in gemieteten Räumen des ehemaligen Sachsenwerkes statt, aber auch in Hauskreisen und bei evangelistischen Aktionen. Inzwischen gehören über 100 Erwachsene, Jugendliche und Kinder zur Gemeinde.

08.10.2023 | Evangelischer Gottesdienst aus der Ev.-Luth. Kirche in Reinsberg

Was ist ein Lichtloch? Und was hat es zu bedeuten, dass in Reinsberg bei Nossen in Sachsen ein 4. Lichtloch zu finden ist? Gibt es auch noch andere? Was sind böse Wetter oder Kaue? Und was kann man auf einer Grabentour erleben?

Im Gottesdienst aus der evangelischen Kirche in Reinsberg wird so manche Vokabel aus dem historischen Bergbau erklärt werden müssen, ehe diese Begriffe um Grube und Erz auch auf ihre geistliche Bedeutung hin befragt werden. Immer schon war der Bergbau im Erzgebirge verknüpft mit Gottesdiensten und den letzten Fragen nach Sinn und Halt des Lebens. Dabei spielte das Licht eine große Rolle, aber auch die Luft, die wir atmen. Was also das 4. Lichtloch in Reinsberg auch über ein Leben im Gottvertrauen zu erzählen hätte, darum soll es gehen, wenn am Sonntagmorgen die Glocken des Gotteshauses läuten. Pfarrer Karsten Loderstädt wird die Predigt halten. Neben Soloinstrument und Orgel wird der Gemischte Chor Reinsberg unter Leitung von Jens Ulrich zu hören sein. Die musikalische Gesamtleitung hat Felix Werner. Am Berg über dem Ufer der Bobritzsch steht die Kirche von Reinsberg bei Nossen in Sachsen. Bildrechte: Kirchgemeinde Reinsberg

Am Berg über dem rechten Ufer der Bobritzsch befindet sich die Kirche von Reinsberg. In ihrer heutigen Form wurde sie in den Jahren 1768 bis 1773 errichtet, wie dem Schlussstein des Eingangsportals zu entnehmen ist. Gemeinsam mit dem Schloss und einigen Häusern bildete sie einstmals den Ortskern. Die gewaltige Burganlage der sächsischen Adelsfamilie von Schönberg bildet zusammen mit der Kirche ein Ensemble, das auch heute viele Besucher in den Ort zieht.

Die ehemalige Hofkirche in Dresden und heutige Kathedrale des Bistums Dresden-Meißen ist seit ihrer Weihe 1751 ein musikalischer Hotspot. Mit der 1697 erfolgten Konversion August des Starken bildete sich schon vor Fertigstellung der Kirche durch die Gründung der Dresdner Kapellknaben 1709 eine reiche katholische Hofkirchenmusik aus. Der heutige Domkapellmeister Christian Bonath greift die Tradition seiner großen Vorgänger auf und komponiert ebenfalls Musik für die Kathedralliturgie. So erklingt als Uraufführung in diesem Gottesdienst die "Missa gaudia aeterna". Zelebrant und Prediger ist Dompfarrer und Domkapitular Norbert Büchner. Mit der "Missa gaudia aeterna" gibt es beim Gottesdienst am 15. Oktober eine Uraufführung mit den Dresdner Kapellknaben. Bildrechte: Michael Baudisch

Bis heute gestalten die Knaben und jungen Männer dieses Chores, der 2014 gemeinsam mit dem Dresdner Kreuzchor und den Leipziger Thomaner in das Verzeichnis des Immateriellen UNESCO Kulturerbes aufgenommen wurde, die Messen des Bischofs sowie des Domkapitels. Bedeutende Musiker wie Heinichen, Zelenka, Hasse, Weber oder Wagner haben als Hofkapellmeister oder Hofkompositeure mit den Kapellknaben gearbeitet. Gottfried Silbermann baute seine größte Orgel für diese Kirche. Dies alles zeigt die bis heute herausragende Stellung der Kirchenmusik an der Hofkirche Dresden.

Mit diesem Gottesdienst wird die jährlich in Kahla stattfindende "Johann‐Walter‐Woche " eröffnet, dabei gibt es mehrere Konzerte. Walter, 1496 geboren und in der

Stadtkirche getauft, ist der bedeutendste Sohn Kahlas. Johann Walter war erster evangelischer Kantor sowie zukunftsweisender Komponist und Dichter. Martin Luther beriet er in Musikfragen und entwickelte mit ihm zusammen die Deutsche Messe. Somit gilt Johann Walter als Begründer der evangelischen Kirchenmusik. Die Predigt im Gottesdienst in der spätgotischen Margarethenkirche hält Elisabeth Wedding. Die alte, kaum noch spielbare Orgel der Kirche wurde inzwischen durch eine neue, zweiteilige Johann‐Walter‐Orgel ersetzt. An diesem Instrument begleitet Kantorin Ina Köllner den Gottesdienst. Zudem singen die Johann‐Walter‐Kantorei und der Jugendchor der Johann‐Walter‐Kurrende.

Stadtkirche St. Margarethen in Kahla Bildrechte: Maren Hellwig

St. Margarethen prägt mit ihrem charakteristischen 66 Meter hohen Turm das Stadtbild Kahlas seit dem 15. Jahrhundert. Im Kirchturm hängen vier historische Glocken aus den Jahren 1415 bis 1516. In den vergangenen 20 Jahren wurde die Kirche mit großem Aufwand zunächst außen und schließlich auch innen nach und nach saniert; nun erscheint sie hell, freundlich und schlicht. Zwei Kanzeln befinden sich am Übergang zwischen Schiff und Chor. Die Renaissancekanzel von 1554 wird als Lesekanzel genutzt, die Predigtkanzel stammt von 1615. Im Chorraum steht ein Taufstein aus dem 12. Jahrhundert.

Prägend für den Gottesdienst ist Malachias Siebenhaars Motette "Ihr Kinder Israel". Sie wurde im Dreißigjährigen Krieg anlässlich der Einweihung der Notkirche in der Magdeburger Johanneskirche geschrieben. Gegen alle Erfahrungen von Krieg, Unheil und Zerstörung vereinen sich die Chorstimmen im Gotteslob. Der Kammerchor der Biederitzer Kantorei unter Leitung von Michael Scholl erklingt dabei zusammen mit dem Ensemble Märkisch Barock, die Orgel spielt Sandra Schilling. Die Wortteile werden gestaltet von Pater O. Praem Andreas und Pfarrerin Henrike Kant. Der Kammerchor der Biederitzer Kantorei widmet sich besonders der Aufführung von Werken Telemanns. Bildrechte: Ralph Jungbluth

Die ältesten Partien der Dorfkirche Biederitz stammen noch aus der romanischen Zeit. Das Gesamtbild der Kirche entstand mit dem Neubau 1730. Von dieser Zeit ist auch der Innenraum bestimmt: Die barocke Ausstattung ist vollständig erhalten, neben dem Kanzelaltar und einer hufeisenförmigen Empore lenken das historische Gestühl und der Bilderzyklus im Chorgestühl den Blick. Die Ursprünge der Kirche in Biederitz reichen bis in die Zeit der Romanik zurück. Bildrechte: Kirchgemeinde Biederitz

Die christlichen Gemeinden in Biederitz leben in guter Nachbarschaft. Gemeinsame Veranstaltungen und Gottesdienste des evangelischen Kirchspiels und der katholischen Gemeinde unter Leitung der Prämonstratenser schaffen Höhepunkte im Kirchenjahr. Die ökumenische Gemeinschaft zeigt sich auch unter den Sänger:innen der Biederitzer Kantorei. Der Kammerchor der Biederitzer Kantorei wurde 1991 von Michael Scholl gegründet. Er vereint ungefähr zwanzig Mitglieder und widmet sich insbesondere der Pflege mitteldeutscher Barockmusik, wobei vor allem das Werk Georg Philipp Telemanns einen besonderen Schwerpunkt bildet. In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung Magdeburg wurden zahlreiche Kantaten, Passionen und Oratorien wieder aufgeführt, von denen einige seit Telemanns Lebzeiten nicht mehr erklungen sind. Traditionell führt der Kammerchor jährlich am Geburtsort Telemanns eine Passion aus dessen reichhaltigem Schaffen auf und kooperiert dabei mit namhaften Solisten und Ensembles wie Märkisch Barock und dem Weimarer Barockensemble, die sich auf historische Aufführungspraxis spezialisiert haben. Der Kammerchor realisierte mehrere Einspielungen der Passionen und Kantaten, widmet sich neben Telemann auch moderner Chorliteratur, in Zusammenarbeit mit dem zeitgenössischen englischen Komponisten Colin Mawby kam es zu viel beachteten Erstaufführungen.

Die Zeit um den Reformationstag ist für die Dresdner Frauenkirche eine besondere, wurde doch vor nunmehr 18 Jahren die Weihe des evangelischen Gotteshauses nach dem historischen Wiederaufbau in den Jahren 1993-2005 begangen. Zu den Festlichkeiten um die Wiederweihe gehörte damals auch der Gottesdienst zum Reformationstag. Vor der Kirche wurde auch das Martin-Luther-Denkmal auf dem Neumarkt vor der Kirche wiederaufgestellt. Es verdeutlicht, dass die barocke Frauenkirche in ihrer ungewöhnlichen Architektur und aufwändiger Ausstattung eine evangelisch-lutherische Kirche ist. Barocke Pracht in der Frauenkirche Bildrechte: Stiftung Frauenkirche Dresden / Foto: Jürgen Vetter